Turista morre ao cair de ponte enquanto fugia de ladrões em Barcelona

Jovem estava de férias com amigos na cidade espanhola e ia assistir ao clássico Barça-Real Madrid no domingo.

Um canadiano de 25 anos morreu, na quarta-feira, no Hospital del Mar, em Barcelona, Espanha, depois de cair de uma ponte com cinco metros de altura enquanto fugia de ladrões.

De acordo com o jornal espanhol El País, as autoridades acreditam que o turista canadiano, que estava de férias com dois amigos, tenha caído de forma acidental ou que tenha pensado que existia uma distância menor entre a ponte e o solo.



Quando chegou ao local, a polícia deparou-se com o jovem coberto de sangue e com ferimentos graves na cabeça.

Segundo o El País, os dois amigos do jovem prestaram declarações na esquadra da polícia e disseram que tinham ido sair à noite e tinham sido assaltados. Após terem sido atacados, cada um fugiu para seu lado. Ninguém viu o jovem canadiano cair da ponte, mas as autoridades afastam a hipótese de que tenha sido empurrado pelos assaltantes.



A vítima e os amigos estavam de férias em Barcelona e iam passar o próximo fim de semana na capital catalã para assistir ao clássico Barça – Real Madrid, que se disputa no no próximo domingo.