PSP de Loures só com quatro carros para dar segurança a centenas de milhares de pessoas

A Divisão de Loures da PSP, que se estende entre os concelhos de Loures e Torres Vedras, é responsável pela segurança de centenas de milhares de pessoas, e vai desempenhar um papel fulcral na operação de segurança da Jornada Mundial de Juventude (JMJ) que este ano vai ocorrer em Portugal, conta desde esta manhã com apenas quatro carros-patrulha a circular.Segundo denúncia do Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP) feita ao, só há viaturas a circular nas esquadras de Sacavém, Torres Vedras, Loures e Odivelas.O SIAP aponta, no entanto, que as instalações policiais que servem estas duas últimas localidades "trabalham com viaturas cedidas por juntas de freguesia".A lista de avarias é grande. Assim, soube o CM, que as esquadras de São João da Talha, Camarate, Pontinha, Caneças e Santo António dos Cavaleiros, a última a perder a viatura, já na manhã desta sexta-feira, devido a um problema de pneus, já perderam os carros com que trabalhavam.Também as Equipas de Intervenção Rápida de Loures, e a Esquadra de Investigação Criminal de Odivelas (cuja viatura perdeu as sirenes), estão sem meios de locomoção.Face ao que classifica de "situação limite", o SIAP já alertou o Comando da PSP de Lisboa, que tutela a Divisão de Loures e já enviou igualmente pedidos de reunião aos autarcas de Loures e Odivelas, para denunciar o problema grave de segurança."Está também em causa a segurança dos agentes que respondem a chamadas, já que estão a pedir apoio e esse não pode ser imediato devido à falta de viaturas", considerou Carlos Torres, presidente do SIAP.Recorde-se que a Divisão de Loures terá um papel decisivo na operação de segurança da JMJ, já que será na área da mesma que decorrerá a missa final do evento, presidida pelo Papa Francisco.É de salientar ainda que, segundo a PSP, a Divisão de Loures é a unidade policial a nível nacional que patrulha mais zonas urbanas sensíveis.contactou por escrito a Direção-Nacional da PSP para obter um comentário, mas aguarda ainda resposta.