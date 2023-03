Greve da função pública causa perturbações no Aeroporto de Faro

Paralisação está a afetar voos de países que não pertencem à da União Europeia, nomeadamente o Reino Unido.

A greve da função pública que esta sexta-feira afeta também o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está a provocar perturbações no Aeroporto de Faro, deixando centenas de passageiros retidos.A paralisação está a afetar voos de países que não pertencem à da União Europeia, nomeadamente o Reino Unido. Muitas das pessoas estão retidas no Aeroporto e relatam que esperam várias horas no controlo de passageiros.Para esta tarde estão previstos cerca de vinte voos, sendo que sete são de cidades do Reino Unido.