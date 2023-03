Jovens iranianas detidas por dançarem música de Selena Gomez na rua

Dança serviu de mote para uma nova forma de protesto contra o regime iraniano.

Cinco jovens iranianas foram detidas e coagidas a darem uma falsa confissão depois de terem dançado em público, sem o véu islâmico, ao som de uma música da cantora norte-americana Selena Gomez.



De acordo com o jornal Iran International English, o vídeo foi publicado na semana passada, no Dia Internacional da Mulher, na rede social Instagram, e acabou por se tornar viral. A rapariga que colocou o vídeo foi obrigada a removê-lo e a desativar a sua página.





As autoridades procuraram as cinco raparigas que acabaram por ficar detidas, durante dois dias, e foram coagidas a darem uma falsa confissão.A dança ao som de "Calm Down", de Rema e Selena Gomez, serviu de mote para uma nova forma de protesto contra o regime iraniano.Uma jovem iraniana, Mahsa Amini, foi detida no Teerão por não utilizar corretamente o hijab e acabou por morrer enquanto estava sob custóia policial.

Não existe nenhuma informação sobre o paradeiro das jovens neste momento.