TAP pagou à mulher de Medina bónus de dois meses de salários

Por oito meses de trabalho como diretora jurídica na TAP, em 2018, a mulher de Fernando Medina terá recebido um prémio equivalente a mais de dois salários mensais: em maio de 2019, um ano após ter ingressado na companhia aérea, Stéphanie Sá da Silva terá sido contemplada com um bónus na ordem de 19 570 euros.