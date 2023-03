Homem encontrado em poço na Moita foi vítima de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal já não tem dúvidas. O homem, aparentando 60 a 70 anos, que foi encontrado morto e em decomposição no interior de um poço em Penteado, Moita, na quinta-feira de manhã, atado de pés e mãos e enrolado num cobertor, foi assassinado.Saiba mais no site do Correio da Manhã