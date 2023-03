Militar atingido a tiro à porta de discoteca em Lisboa correu risco de vida

Vítima teve de ser submetida a uma cirurgia ao músculo danificado e sofreu uma taquicardia que o obrigou a segunda entrada no bloco.

O homem de 24 anos que, tal como oesta sexta-feira noticiou, foi quarta-feira baleado numa perna à porta da discoteca Dock's, em Lisboa, é um mergulhador da Marinha e teve de ser submetido a uma cirurgia ao músculo danificado, tendo corrido risco de vida devido a uma taquicardia que o obrigou a segunda entrada no bloco.