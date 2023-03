Polícia do Equador apreende quase quatro toneladas de cocaína destinadas a África

Droga estava num contentor que transportava peixe em conserva para exportação.

As polícia do Equador apreendeu esta sexta-feira quase quatro toneladas de cocaína destinada à Serra Leoa, em África, no porto de Guayaquil.

A droga, detetada por um cão da polícia, estava num contentor que transportava peixe em conserva para exportação, disse o general Pablo Ramirez numa conferência de imprensa.

No total, "3,8 toneladas" de droga foram apreendidas, adiantou. No Equador, esta quantidade está avaliada em cerca de 7,5 milhões de euros, mas representa mais de 223 milhões de euros quando revendida no estrangeiro.