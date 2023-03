Benfica recebe Vitória de Guimarães e tenta capitalizar jogo 'grande' da jornada

Duelo está marcado para as 18h00.

O Benfica procura este sábado, na receção ao Vitória de Guimarães, capitalizar o jogo 'grande' da 25.ª jornada, entre Sporting de Braga e FC Porto, para se distanciar ainda mais no topo da I Liga portuguesa de futebol.

Antes da interrupção do campeonato para os compromissos de seleções, os 'encarnados' recebem os minhotos no Estádio da Luz, a partir das 18h00, sendo que, em caso de triunfo, aumentam provisoriamente a vantagem sobre 'dragões' e 'arsenalistas' para 11 e 13 pontos, respetivamente.

A formação comandada por Roger Schmidt poderá retirar dividendos do duelo entre os dois principais perseguidores, que se defrontam no domingo, em Braga, porém terá pela frente o adversário que lhe retirou os primeiros pontos no campeonato, com um 'nulo' (0-0) à oitava jornada, na 'cidade-berço'.

Se as 'águias' tentam 'carimbar' a nona vitória seguida na I Liga, os vimaranenses procuram retomar o trilho que lhes permitiu atingir o quinto posto, com 40 pontos, isto apesar de na ronda anterior terem sido derrotados em casa pelo Arouca.

De resto, os arouquenses, sextos, com menos três pontos do que o Vitória, recebem o 'aflito' Paços de Ferreira (17.º e penúltimo) à mesma hora, tendo na 'mira' um possível deslize dos vitorianos na luta por uma vaga europeia.

Nos outros jogos do dia estarão frente-a-frente formações da segunda metade da classificação, com o Portimonense (14.º) a receber o Vizela (11.º), a partir das 15:30, e o Desportivo de Chaves (13º) a visitar o Estoril Praia (15.º), às 20h30.

A 25.ª jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com a vitória do Rio Ave no terreno do Santa Clara, por 2-0.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 mar:

Santa Clara - Rio Ave, 0-2

- Sábado, 18 mar:

Portimonense - Vizela, 15h30

Arouca - Paços de Ferreira, 18h00

Benfica - Vitória de Guimarães, 18h00

Estoril Praia - Desportivo de Chaves, 20h30

- Domingo, 19 mar:

Casa Pia - Marítimo, 15h30

Sporting de Braga - FC Porto, 18h00

Boavista - Famalicão, 20h30

- Quarta-feira, 05 abr:

Gil Vicente - Sporting, 20h15