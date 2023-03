Colisão entre dois carros provoca cinco feridos no Porto

Uma das vítimas ficou em estado grave.

Uma colisão entre dois carros ao início da manhã deste sábado, na rua do Freixo, em Campanhã, no Porto, provocou cinco feridos. O alerta foi dado às 6h44 e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto foi acionado para o local.



O CM sabe que uma das vítimas necessitou de manobras de desencarceramento e ficou em estado grave. Os feridos foram já transportados para o hospital de São João.