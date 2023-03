Aumento de preços não afeta férias da Páscoa com taxas de ocupação acima dos 70% de Norte a Sul do País

Médias de reservas na Serra da Estrela vão nos 90%, no Sul está a 70% e no Norte a 80%.

A faltarem cerca de três semanas para a Páscoa os alojamentos turísticos apresentam boas médias de taxa de ocupação por todo o País. Na Serra da Estrela vão nos 90%, no Sul está a 70% e no Norte a 80%, adianta o JN.Apesar do aumento dos preços, a procura por destinos internos, e também estrangeiros, não parece diminuir. A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) prevê aumentos de dois dígitos no número de turistas relativamente ao período homólogo do ano anterior.Os aumentos têm-se registado por todos o País desde o início do ano. No Algarve, os números de janeiro representaram o "melhor resultado dos últimos 20 anos", de acordo com o presidente da Região do Turismo do Algarve, João Fernandes, citado pelo JN.