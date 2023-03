Cientistas acreditam que segredo para manter o relacionamento é deixar de ver pornografia

Brigham Young University, nos EUA, revelou que quem abdica de assistir a conteúdos pornográficos tem maior probabilidade de conseguir um relacionamento saudável e duradouro com o companheiro. Os cientistas acreditam que a pornografia vai distorcendo a perceção sobre relacionamentos e sexo.Na investigação participaram 3500 pessoas, atualmente num relacionamento, com uma média de idades de 38 anos. 55% estavam no primeiro casamento, 23% em situação de coabitação, 12% no segundo casamento, 8% namoravam e 2% estavam num relacionamento aberto.

Os investigadores quiseram saber com que frequência viam pornografia e o grau de satisfação no relacionamento. Os resultados revelaram que aqueles que assistiam pornografia eram mais propensos a dizer que não estavam satisfeitos no namoro ou casamento."Os casais devem saber que ver pornografia é um fator de risco no seu relacionamento. Qualquer uso ou aumento de pornografia estava sempre ligado a menos estabilidade e menos satisfação no relacionamento", disse Brian Willoughby, professor associado da universidade que liderou a pesquisa.O estudo revelou ainda que cerca de um em cada quatro norte-americanos assistem pornografia todos os meses. Os homens assistem quatro vezes mais do que as mulheres.