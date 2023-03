Trabalhadores da função pública e privada marcham em Lisboa por melhores condições de vida

Função pública parte das Amoreiras e privada do Saldanha. Ambos os setores vão marchar com destino aos Restauradores.

Os trabalhadores da função pública vão marchar desde as Amoreiras até aos Restauradores para protestarem por melhores salários e dignificação das profissões. A marcha vai passar pelas principais artérias da cidade de Lisboa. Estão presentes trabalhadores de todos os distritos.



Esta manifestação também vai incluir trabalhadores do setor privado e empresarial do estado, que vão partir do Saldanha, também com destino aos Restauradores. "Todos a Lisboa pelo aumento dos salários e das pensões", afirmou uma das manifestantes do setor privado.