Incêndio faz um ferido em Penafiel

Vítima foi assistida no local.

Um incêndio numa habitação fez um ferido, este sábado, em Penafiel. A vítima foi assistida no local.



Estiveram no local nove operacionais dos Bombeiros, apoiados por três veículos e dois operacionais da GNR com um veículo.