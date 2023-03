Escola paga indemnização milionária a pais de aluno que morreu após comer lanche oferecido por professor

Jagger Shaw, de 14 anos, teve uma reação alérgica e morreu.

m agrupamento de escolas no Nebraska, Estados Unidos da América, vai pagar cerca de um milhão de euros aos pais de Jagger Shaw, de 14 anos, um aluno do oitavo ano que morreu depois de um professor lhe deu uma barra de granola. O rapaz teve uma reação alérgica e morreu.O conselho escolar irá votar o acordo com os pais de Jagger Shaw numa reunião segunda-feira à noite, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.O caso aconteceu em maio do ano passado.Os pais de Jagger, Tom e Jill Shaw, recusaram-se a comentar sobre o acordo, mas o pai disse numa publicação do Facebook que o professor do filho lhe ofereceu uma barra de granola depois de ele ter pedido para comer um lanche.