Homem esfaqueado no Bairro da Pasteleira no Porto. Agressor em fuga

Um homem ficou ferido, este sábado à noite, após ter sido esfaqueado no pescoço, na rua Domingos Alvão, no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto.O alerta foi dado às 19h55.O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Portuenses e transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, em estado considerado grave.Quanto ao agressor, a PSP explica que à chegada ao local, o suspeito já não se encontrava, não tendo ainda sido identificado.Os agentes fazem agora diligências no sentido de o encontrar.