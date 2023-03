Escutas caçam fiscais de obras corruptos na Câmara de Lisboa

Dois fiscais de obras da Câmara de Lisboa foram apanhados em escutas telefónicas a pedir dinheiro aos donos de construções ilegais. Aos proprietários das casas, Carlos Ferreira e Paulo Correia pediam uma “compensação” financeira, porque haveria outros colegas que pretendiam embargar as obras e era preciso ter uma forma de “os calar de qualquer maneira” e de “os segurar, de os levar a almoçar”.Saiba mais no site do Correio da Manhã