“Dá-me a chave da montra senão eu mato-te já aqui”: Ladrão com faca leva 50 mil euros em peças numa ourivesaria do Porto

Já tinha comprado artigos, há tempos, na Pratil, na Rua do Bonjardim, Porto, mas este sábado, quando entrou na ourivesaria, pouco após as 10h05, estava encapuzado. “Dá-me a chave da montra senão mato-te já”, ameaçou, apontando uma faca a uma das duas funcionárias, de 45 anos. “Roubou as melhores peças que tinha, como hei de viver agora?”, lamenta aoMoura Santos, o proprietário da loja - que não tem seguro.Saiba mais no site do Correio da Manhã