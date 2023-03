Dois polícias em estado grave após serem abalroados por carro em Setúbal

Um dos agentes ficou inconsciente no local e estava este sábado a ser ventilado no hospital.

Dois agentes da PSP foram, este sábado à tarde, abalroados por um carro quando seguiam de mota, em serviço, na Rua Padre José Maria Nunes da Silva, em Setúbal. As vítimas ficaram em estado grave e foram transportadas para o Hospital de São Bernardo.Um dos polícias ficou inconsciente no local e estava este sábado a ser ventilado no centro hospitalar. A colisão, que aconteceu perto do Mercado 2 de Abril, mobilizou para o local cerca de duas dezenas de operacionais.apurou que estes elementos da PSP pertencem a uma Equipa de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), que é uma unidade especial de combate ao crime. Cada EPRI é constituída por dois agentes armados prontos a agir de forma rápida e musculada em situações graves.