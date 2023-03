"Cresci no café e fiz-me homem": A história de Rui Nabeiro, um milionário diferente

Fundador da marca Delta Café morreu este domingo aos 91 anos.

Era um milionário diferente, que criou um império do zero e tornou-se num dos homens mais ricos de Portugal. Rui Nabeiro morreu este domingo aos 91 anos.

Conhecido por muitos pelo trabalho e pela simplicidade, Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931 numa família humilde e desde muito cedo que aprendeu a lidar com dificuldades. Aos 12 anos ajudava a mãe numa pequena mercearia e o pai e os tios na torra do café, numa época em que se sentia os efeitos da guerra civil em Espanha.

Depois da morte do pai, tinha Rui 17 anos, coube-lhe a missão de tomar conta da família e, aos 19, assumiu a direção da Torrefação Camelo, Lda.

Em 1961 criou a conhecida Delta Cafés, um grupo empresarial que lidera o mercado dos cafés em Portugal e com forte expansão internacional. Em várias entrevistas, Rui Nabeiro contou que, por mais de uma vez, já lhe ofereceram muitos milhões pela empresa que criou.

Em 1982 fundou a Novadelta e dois anos mais tarde, em 1984, criou a maior fábrica de torrefação da Península Ibérica à época.

Mas Rui Nabeiro não foi só reconhecido pelo seu trabalho. Ao longo da expansão da Delta Cafés, Rui nunca deixou de lado a vertente social, o que faz com que a empresa tenha a classificação de Empresa de Rosto Humano. E se a vila de Campo Maior tem uma taxa de desemprego abaixo da média do Alentejo, deve-se a Rui Nabeiro, que empregava cerca de quatro mil pessoas na empresa.

Afirmava-se socialista e, entre 1977 e 1986, ocupou o cargo de presidente da câmara Municipal de Campo Maior, depois de ter sido nomeado pelo PS. "Nasci socialista", disse em entrevista ao jornal Expresso.



O Grupo Nabeiro - Delta Cafés nasceu em 1988 e conta com mais de duas dezenas de empresas.



Como reconhecimento de mérito empresarial, a 9 de junho de 1995 foi-lhe atribuido, pelo antigo Presidente da República Mário Soares, o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial - Classe Industrial, e a 5 de janeiro de 2006 foi novamente destinguido, mas como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.



Falando ainda em termos profissionais, Rui Nabeiro recebeu em 2009 uma das maiores atribuições de Espanha, por indicação do Rei. Foi honrado com A Comenda da Ordem de Isabel Católica, que apenas é concedida a pessoas com atos de lealdade para com o país.



De acordo com o jornal Observador, "tirar a Delta de Campo Maior nunca lhe passou pela cabeça". O comendador nunca saiu da vila e todos os dias trabalhava para construir um futuro melhor para a sua terra.



"Cresci no café e fiz-me homem", é uma frase bastante conhecida e que está exposta nas paredes do Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, refere o Observador.



"Sou uma pessoa de sustentabilidade. Para mim, essa palavra é muito saudável. Para mim, a palavra sustentabilidade é vivida criando. Mas há muitas formas de sustentabilidade e eu dei sustentabilidade criando outros órgãos que pudessem ser apêndices da própria indústria do café. E isso é criar e dar sustento, criar mais postos de trabalho", afirmou Rui Nabeiro numa entrevista ao Jornal de Negócios.



O Comendador deixa um negócio que está presente em mais de 40 países e o capital que estava nas suas mãos vai agora ser dividido pelos herdeiros.



Rui Nabeiro foi um dos maiores empresários portugueses, era exemplo de cidadania e humildade e a marca Delta Café vai ser sempre sinónimo do seu nome.