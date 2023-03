Recluso agressivo atira lixívia à cara de guarda prisional da cadeia de Sintra

Homem está a cumprir quatro anos e meio de prisão por homicídio tentado e roubo.

Um recluso da cadeia de Sintra, com problemas psiquiátricos e a cumprir 4 anos e meio de prisão por homicídio tentado e roubos, atirou lixívia à cara de um guarda. A vítima, que se esquivou, sofrendo apenas danos na farda, estava acompanhado por um colega e fazia uma revista de prevenção de suicídio ao preso.









O ataque ocorreu na quarta-feira. O agressor, que terá entre 45 e 50 anos e já cumpriu várias penas desde 2003, tem antecedentes por agressões a guardas. Desconhece-se como tinha lixívia na cela. O guarda atingido fez a participação do ataque à hierarquia, mas o recluso mantinha-se este sábado na mesma cela.

Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, disse ao CM que esta estrutura “já pediu a transferência do preso para a psiquiatria do Hospital-Prisão de Caxias, em Oeiras”.