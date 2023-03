Shakira soube pelos filhos o que a mãe de Piqué dizia dela: cantora não perdoou

Colombiana deixou recado à ex-sogra e à nova namorada do ex-marido na varanda de casa.

Pouco depois de Shakira ter lançado o êxito mundial intitulado 'Monotonia', onde fala da separação de Gerard Piqué, bem como da nova namorada do ex-central do Barcelona, apareceu um boneco de uma bruxa na varanda da casa da cantora, virada para a moradia dos seus ex-sogros, que são seus vizinhos em Barcelona, e agora sabe-se porquê.Segundo a imprensa internacional divulgou agora, depois da visita da cantora ao programa de Jimmy Fallon, nos Estados Unidos, a bruxa seria um recado - ou uma vingança - da colombiana relativamente à ex-sogra e a Clara Chía, a namorada de Piqué, pois ambas referiam-se em privado a Shakira como "a bruxa".Quem contou tudo isto à colombiana foram os próprios filhos, Milan e Sasha, que terão ouvido a avó e a namorada do pai referirem-se à mãe daquela forma em casa dos avós paternos...