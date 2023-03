Itália felicita papa Francisco por completar 10 anos do seu magistério

Presidente da República italiana enviou-lhe uma carta agradecendo-lhe pela sua "obra fundamental" ao serviço da Igreja Católica no mundo.

O magistério do papa Francisco completou este domingo 10 anos, após primeira missa do seu pontificado em 19 de março de 2013, tendo a efeméride do primeiro sumo pontífice latino-americano merecido felicitações das instituições italianas.

O Presidente da República italiana, Sergio Matterella, enviou-lhe uma carta agradecendo-lhe pela sua "obra fundamental" ao serviço da Igreja Católica no mundo.

"A sua ação pastoral defendeu a centralidade da pessoa, com os seus direitos inalienáveis e os seus deveres e responsabilidades inescapáveis para a proteção do planeta, o lar comum de toda a humanidade", disse Matterella.

Francisco foi eleito papa em conclave a 13 de Março de 2013, mas só seis dias depois é que oficializou a chamada "Missa no início do seu pontificado" perante numerosos chefes de Estado ou de governo e delegações de 132 países.

Com essa missa, na Praça de São Pedro, iniciou oficialmente o seu magistério, ao receber o pálio e o Anel do Pescador, símbolos do poder papal.

Além disso, coincidindo com o Dia de São José, felicitou o seu predecessor, Bento XVI, que tinha consumado a sua demissão histórica.

Por ocasião desta primeira década, o papa Francisco recebeu também uma mensagem de felicitações dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados italianos, o segundo e terceiro mais altos cargos do Estado transalpino.

"O seu trabalho e a sua oração diária são uma fonte de calma e encorajamento para milhões de pessoas", referiu o presidente do Senado, Ignazio La Rusa.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Lorenzo Fontana, manifestou a sua gratidão pela sua "obra de misericórdia dirigida aos mais pobres e indefesos" e pela sua luta contra "a marginalização social e pela busca da paz".