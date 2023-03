Juiz ordena que violador seja quimicamente castrado antes de ser libertado da cadeia

Ryan Clark foi condenado a 35 anos de prisão por vários crimes, entre eles violação e abuso sexual de menores.

Ryan Clark, sentenciado a 35 anos de prisão por violação e abuso sexual de menores, foi agora condenado por um juiz à castração química antes de ser libertado da cadeia.

Segundo o Mirror, o homem de 34 anos, do Louisiana, EUA, foi julgado em 2020 quando uma das vítimas o denunciou por abuso sexual de menores.



A castração química de agressores sexuais é feita com injeções de uma droga chamada acetato de medroxiprogesterona (MPA), que suprime o desejo sexual do homem. A droga foi legalizada na Louisiana em 2008.