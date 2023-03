“Força, Marco Paulo”: Cancro do pulmão terá alastrado e impossibilita cantor de gravar programa da SIC

CM já tinha avançado que os níveis tumorais tinham aumentado de 80 para 150.

O estado de saúde do cantor Marco Paulo agravou-se nos últimos dias. Os indicadores pioraram e o cancro do pulmão terá alastrado, segundo avança o site A Televisão.

A SIC avançou com uma emissão especial do cantor, esta manhã de sábado, onde reuniram alguns dos melhores momentos de Marco Paulo no programa que tem no canal e em rodapé deixaram mensagens de força ao artista. "Emissão especial de apoio a Marco Paulo", pode ler-se. A SIC mostra-se preocupada com o agravar da situação e escreveu ainda: "Força, Marco Paulo" e "Estamos juntos num abraço a Marco Paulo".





já tinha avançado, no dia 10 de março, que os níveis tumorais do cantor tinham aumentado de 80 para 150. "Os médicos estão preocupados e eu também", disse nessa altura.