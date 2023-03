Imagens mostram queda de helicópetro do exército colombiano que matou quatro pessoas

Momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais.

Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Ruben Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

Quatro pessoas morreram na sequência da queda de um helicópetro do exército colombiano, em Quibdó, na Colômbia.O vídeo do momento do acidente foi partilhado na rede social Twitter. As imagens impressionantes mostram o meio aéreo a rodopiar várias vezes até cair. Um outro vídeo mostra o helicópetro a ser consumido pelas chamas.O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deu conta da situação num primeiro momento na rede social Twitter."Há pouco minutos, um helicópetro do exército despenhou-se em Quibdó enquanto se encontrava numa missão de abastecimento. Dei ordem às autoridades que se deslocassem de imediato ao local para dar conta da emergência e investigar as causas do sucedido", pode ler-se.Mais tarde, o chefe de Estado confirmou a morte dos militares que seguiam a bordo do helicópetro."Com tristeza lamento informar que não houve sobreviventes do acidente aéreo, em Quibdó. Acompanho as famílias do capitão Háctor Jerez, da teneyte Julieth García, do segundo sargento Johan Orozco e do segundo sargento Ruben Leguizamon neste doloroso mmomento. Não os deixaremos sós", escreveu numa segunda mensagem.