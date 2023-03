Pepe dispensado da Seleção

Defesa foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

Ausente dos últimos dois jogos do FC Porto devido a lesão, Pepe foi este domingo dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, que a partir de segunda-feira inicia a preparação do duplo compromisso de apuramento para o Euro'2024, diante de Liechtenstein e Luxemburgo. Apesar de ficar sem um jogador na sua lista, Roberto Martínez não convocará um substituto para o veterano defesa do FC Porto."Central não estará no arranque da fase de qualificação do Euro’24Pepe foi dispensado do estágio que a Seleção Nacional A inicia esta tarde na Cidade do Futebol para preparar a dupla jornada que marca o início da fase de qualificação do Campeonato da Europa que se disputa na Alemanha em 2024.Pepe foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e assim dispensado da convocatóriaPortugal defronta o Liechtenstein na quinta feira em Alvalade e no domingo joga no Luxemburgo".