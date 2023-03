"Roubaram-me a minha mãe e isso não perdoo": Mulher morre após cirurgia aos ovários

Familiares de Irene Ribeiro, de 66 anos, acusam o Hospital de Guimarães de erro durante operação.

"Roubaram-me a minha mãe e isso não perdoo. Ela não morreu da doença, foi de um erro médico." O desespero é de Teresa Martins, filha de Irene Ribeiro, de 66 anos, que morreu, este domingo de madrugada, nos Cuidados Intensivos do Hospital de Guimarães, depois de complicações decorrentes de uma operação aos ovários.Durante a cirurgia terão sido perfurados os intestinos, situação que provocou uma infeção interna grave. "Foi operada na terça-feira a um tumor benigno. No final, disseram que correu bem, mas, afinal, não foi bem assim", explicou a filha, lembrando que três dias depois Irene teve uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido induzida em coma e voltado a ser operada.Leia tudo no site do Correio da Manhã.