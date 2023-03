Padre faz queixa por “falsa acusação” de suspeitas de abusos sexuais

Sacerdote desmentiu publicação no Facebook, de que era um dos dois padres afastados pela diocese.

Um padre da ilha Terceira, nos Açores, viu-se obrigado a desmentir no Facebook que era suspeito de abusos sexuais de menores. Ricardo Henriques, de 62 anos, já fez queixa na Justiça: "Informo que o conteúdo da publicação feita na página ‘Os Açores e o mundo’ que anda a ser partilhada na rede dizendo que fui eu o sacerdote afastado em Angra pela Diocese é falso! A publicação já foi denunciada ao Facebook, bem como o grupo que a fez! Igual denúncia foi feita às autoridades judiciais competentes!"Leia tudo no site do Correio da Manhã.