Ex-administrador da SAD benfiquista toma conta da manutenção do Estádio da Luz

A ATM - Manutenção Total, empresa que tem sido encarregada da manutenção do Estádio da Luz, do Benfica Futebol Campus (o centro de estágio do Seixal), e de outras infraestruturas do clube, tem, desde 23 de janeiro de 2023, um novo presidente: Miguel Moreira, ex-administrador da SAD benfiquista acusado, em coautoria com o antigo presidente das águias Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 crimes de falsificação de documento. O chamado caso do ‘Saco Azul’, que levou àquelas acusações, investiga a existência de fraude fiscal na Benfica SAD e na Benfica Estádio através da utilização de uma empresa informática, a Questão Flexível, que terá fornecido serviços fictícios em troca de faturas falsas no valor de 1,6 milhões de euros.Saiba mais no site do Correio da Manhã