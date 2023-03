Condutor foge após colisão no IC19 em Barcarena

Dois feridos ligeiros no acidente que envolveu dois carros e um motociclo.

Um condutor fugiu após uma colisão que envolveu dois carros e um motociclo e fez dois feridos ligeiros, no sentido Lisboa-Sintra do IC19, perto da saída para Barcarena.



O alerta foi dado às 15h50 e foram mobilizados 8 veículos e 17 operacionais dos bombeiros de Barcarena. O INEM também está no local.