Direção executiva e hospitais avaliam esta semana plano das urgências de obstetrícia

Reunião vai analisar o desempenho da 'Operação Nascer em Segurança no SNS'.

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) e os hospitais de Lisboa e Vale do Tejo vão avaliar esta semana o plano de funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia que vigora desde janeiro.

"Esta semana será efetuada a avaliação com as instituições de saúde do Serviço Nacional de Saúde que possuem blocos de parto, nomeadamente da região de Lisboa e Vale do Tejo, a Administração Regional de Saúde, o INEM e a Linha Saúde 24", adiantou esta segunda-feira a DE-SNS à Lusa.

Segundo a mesma fonte, esta reunião vai servir para analisar o desempenho da 'Operação Nascer em Segurança no SNS' durante os últimos três meses e "perspetivar as decisões futuras neste âmbito".