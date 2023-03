Ardem 2,6 milhões de euros da Segurança Social na Suíça

A fórmula suíça utilizada pelo banco UBS para salvar o Credit Suisse, que reduz a zero os 16 mil milhões de euros de emissões obrigacionistas de nível 1 (convertíveis em capital), está a causar polémica nos mercados financeiros. Um dos perdedores é a Segurança Social portuguesa, que, segundo números de 2021, tinha aplicados no banco suíço 2,7 milhões de euros, ficando a sua participação (0,007123% do capital da instituição) reduzida a uns meros 133 mil euros (à cotação do fecho do mercado esta segunda-feira). O investimento foi feito pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que também tem investimentos (0,02%) no UBS entre as 10 maiores posições diretas em empresas estrangeiras.Leia tudo no site do Correio da Manhã