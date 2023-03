Oito detidos em megaoperação de combate ao tráfico de droga

Oito pessoas foram detidas, seis em Viseu, uma em Lisboa e outra em Santarém, e uma constituída arguida esta terça-feira, no âmbito de uma megaoperação a nível nacional de combate ao tráfico de droga da GNR e da PSP. As buscas foram efetuadas em Santarém, Tondela, Viseu e Lisboa.Os suspeitos serão presentes a um juiz esta quarta-feira, no Tribunal de Viseu.

A megaoperação levada a cabo pela GNR e pela PSP vem a ser planeada há vários meses. Osabe que, em Lisboa, as buscas ainda estão a decorrer.Ao final da tarde será feito um balanço com o número de detidos e quantidade de produto estupefaciente apreendido.