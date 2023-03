Lancha com três toneladas de haxixe apreendida ao largo do Algarve

Embarcação de alta velocidade foi detetada pela Força Aérea a cerca de 65 milhas da costa.

Uma lancha rápida carregada com cerca de três toneladas de haxixe foi apreendida esta madrugada pela Polícia Marítima e Marinha, em articulação com a Força Aérea, ao largo da costa do Algarve.Segundo oapurou, a embarcação de alta velocidade foi detetada pela Força Aérea a cerca de 65 milhas da costa, o que equivale a perto de 120 quilómetros.Foi realizada a abordagem por parte de elementos da Polícia Marítima e dos Fuzileiros da Marinha e foram detidos três homens por suspeitas de tráfico de droga.A embarcação, apurou o, transportava cerca de 100 fardos de haxixe, o que equivale a mais de três mil quilos de droga.