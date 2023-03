Avô que matou neta de sete anos à facada já teve alta hospitalar

Tinha ferimentos no pescoço e nos pulsos.

O avô suspeito de matar a neta de sete anos à facada, em Vialonga, já teve alta hospitalar e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Loures, apurou o CM. O homem, de 69 anos, esteve internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Tinha ferimentos no pescoço e nos pulsos.