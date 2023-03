Luciana Abreu apoia novo namorado na tourada

Atriz e cavaleiro trocaram carícias em público durante evento, em Castelo de Vide.

O amor está no ar e Luciana Abreu e João Moura Caetano já não escondem a relação que mantêm há várias semanas. Cada vez mais integrada no grupo de amigos do cavaleiro, a estrela da SIC regressou ao Alentejo e marcou presença este sábado, 18 de março, na Praça de Touros de Castelo de Vide para acompanhar o atual namorado, no Festival Taurino.Conheça a história no site do Correio da Manhã