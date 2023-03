"Era o verdadeiro pai e avô de muitos portugueses": Neto de Rui Nabeiro reage à morte do empresário português

Rui Miguel Nabeiro, neto do fundador da Delta Cafés, deixou uma mensagem de pesar nas redes sociais ao avô este domingo, dia da morte do empresário português."Partiu no dia do pai o meu avô Rui. Ironia do destino ou sinal divino que tenha partido neste dia, ele que era um verdadeiro pai e avô de muitos portugueses", escreveu no Instagram numa publicação acompanhada por várias fotos.

O atual líder da empresa de café portuguesa não deixou de expor o orgulho que sentia e a responsabilidade que vinha ao "ser o neto do melhor avô que alguma vez existiu".