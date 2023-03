Franceses voltam às ruas em nova noite de protestos

Bombeiros tiveram de intervir em vários incêndios de caixotes do lixo e de uma scooter elétrica na Praça da República, em Paris.

Milhares de pessoas voltaram esta terça-feira a manifestarem-se, pela sexta noite consecutiva, em Paris, França, contra as reformas nas pensões.

Segundo o jornal Le Fígaro, esta noite os bombeiros tiveram já de intervir em vários incêndios de caixotes do lixo e de uma scooter elétrica na Praça da República, em Paris. Há ainda registo de arremesso de projéteis e garrafas à polícia. As autoridades responderam com gás lacrimógeneo.

De acordo com a Reuters, as noites anteriores ficaram também marcadas por desacatos com a polícia e por incêndios na capital.