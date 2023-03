Chega organiza encontro de partidos de direita em Lisboa e Bolsonaro marca presença

O Chega está a organizar um grande encontro de partidos de direita em Lisboa. Osabe que a ideia surgiu depois de, há uma semana, o partido de André Ventura ter sido contactado por assessores do ex-Presidente brasileiro a sugerirem uma visita de Jair Bolsonaro a Lisboa, no âmbito de um périplo que o levará também a Madrid e a Roma. O desafio foi aceite, mas Ventura decidiu estendê-lo aos líderes de extrema-direita europeus, como Marine Le Pen, de França, Santiago Abascal, do Vox espanhol, o holandês Geert Wilders e os italianos Giorgia Meloni e Matteo Salvini, primeira-ministra e vice-primeiro-ministro, respetivamente, embora estes últimos possam não vir devido às suas atuais responsabilidades governativas.Leia no Correio da Manhã.