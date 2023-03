Marcelo distancia-se de António Costa

Presidente deixa de apoiar primeiro-ministro, de quem se demarca a propósito do pacote ‘Mais Habitação’.

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa ao CM, em que arrasou o plano do Governo para a habitação, não causaram espanto no PS. Entre os socialistas, há quem acredite que o apoio de Marcelo a António Costa será sempre inversamente proporcional à queda do PS nas sondagens.