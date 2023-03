Mercado dos livros português foi o que mais cresceu

Portugal também foi o País europeu que mais aumentou o preço dos livros em 2022.

Portugal foi o mercado europeu que registou o maior crescimento nas receitas com o negócio dos livros em 2022 (mais 16,2% do que no ano anterior), contrariando assim a quebra generalizada das vendas por toda a Europa. Só a venda de livros físicos aumentou 12,8% em comparação com 2021.