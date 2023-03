Homem morre em despiste de mota em Aveiro

Autoridades investigam as causas do acidente.

Um motociclista, de 55 anos, morreu, ao início desta madrugada de quarta-feira, na sequência do despiste da mota em que seguia, em Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 00h30, para os bombeiros de Aveiro Novos, para um acidente rodoviário, na avenida Europa, na Quinta do Simão, Esgueira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi acionada para o local.O corpo foi levado para o instituto de medicina legal de Aveiro.As autoridades investigam as causas do acidente.