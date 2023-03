Jovem de 24 anos ensina a fórmula para atingir a riqueza sem muito trabalho

Descobriu o "poder da Internet" aos 13 anos, altura em que começou a fazer dinheiro a vender ‘banners’ personalizados no Youtube.

Lucas Lee-Tyson, com 24 anos, vive em Austin, nos EUA e afirma que não é preciso trabalhar com empenho e durante muitas horas para conseguir alcançar a riqueza. O jovem diz que descobriu o "poder da Internet" aos 13 anos, altura em que começou a fazer dinheiro online com a venda de ‘banners’ personalizados no Youtube por cinco dólares (4,63 euros) cada.

Atualmente, Lucas afirma que ganha seis milhões de dólares (cerca de cinco milhões e quinhentos mil euros) por ano com um negócio fundado por ele, a Growth Cave, uma empresa de marketing digital que leciona cursos para quem queira aprender mais sobre publicidade nas redes sociais.

"O maior engano [é que as pessoas acham] que para ser rico e bem sucedido tem de se trabalhar muitas horas e trocar o tempo por dinheiro", disse o jovem, citado pelo jornal norte-americano The New York Post. "Trabalhar arduamente não fará de si um milionário, mentiram-nos. A verdade é que tudo o que precisa de fazer para ter sucesso é ter algo para vender e colocar isso à frente das pessoas certas", acrescentou.

Em 2019, quando iniciou um estágio, o jovem apercebeu-se da quantidade de dinheiro que o trabalho que realizava rendia à empresa onde trabalhava e do pouco que ganhava. "Recebi 3000 dólares (2780 euros) por mês, mas fechei negócios publicitários para a empresa que valiam 500 mil dólares (cerca de 463 mil euros). Pensei que se pudesse ganhar nem que fosse 1% disso para mim próprio como empresário ficaria feliz, por isso pesquisei tudo o que pude sobre o funcionamento do marketing digital", afirmou Lucas Lee-Tyson.

"Um emprego normal [com um salário fixo] apenas dá um tecto e conforto, uma hipoteca e um carro. Vai mantê-lo fechado num estado de conformidade e não vai aumentar o seu potencial de ganhos. Eu digo sempre aos meus clientes, não troquem o vosso tempo por dinheiro, há outra forma [de alcançar a riqueza]", considera o jovem.