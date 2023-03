PJ detém dois homens suspeitos de lucrarem meio milhão de euros com esquema de burla qualificada no Porto

Homens aliciavam os lesados a entregarem montantes em dinheiro para que realizassem investimentos financeiros.

A Polícia Judiciária deteve dois homens, com 30 e 45 anos, que estavam fortemente indiciados pela prática de crimes de burla qualificada no Norte do País. Os alegados crimes ocorreram na região do Grande Porto.

De acordo com um comunicado da PJ, os suspeitos "aliciavam os lesados a entregarem aos detidos montantes em dinheiro para que estes realizassem investimentos financeiros". Os suspeitos garantiam às vítimas que os investimentos eram seguros e que existiria sempre retorno de capital. Com este esquema as autoridades estimam que os detidos tenham lucrado cerca de meio milhão de euros.

Os homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Matosinhos, para aplicação de medidas de coação.