Pinto da Costa: "Eu já disse que para mim [o Sérgio Conceição] ficava até aos 50 anos"

O presidente do Futebol Clube do Porto (FC Porto), Pinto da Costa, quebrou o silêncio, esta quarta-feira, depois da recente polémica sobre a possível saída do treinador, Sérgio Conceição. Pinto da Costa esteve presente no treino da equipa para demonstrar apoio ao técnico."Eu já disse que para mim [o Sérgio Conceição] ficava até aos 50 anos", sublinhou o presidente do clube.

A saída de Conceição do clube tem sido equacionada, nos últimos dias, devido ao momento tenso que estaria a viver com o presidente. Conforme o Correio da Manhã noticiou , temas como a escassez de "recursos" foram denunciados pelo treinador e posteriormente desmentidos por Pinto da Costa. A divisão de opiniões nas decisões poderia estar a causar algum atrito entre ambos, segundo noticiam alguns jornais desportivos.