PJ detém jovem que esfaqueou homem à porta de discoteca em Sesimbra

Factos remontam ao dia 14 de janeiro.

Um jovem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de tentativa de homicídio de um homem de 41 anos, junto a um estabelecimento de diversão noturna no concelho de Sesimbra. O crime aconteceu por volta das 05h00 da manhã do dia 14 de janeiro . O agressor esfaqueou várias vezes o homem com um canivete, depois de ter sido colocado na rua por causar distúrbios.O ataque deixou a vítima com várias lesões, entre elas, evisceração na zona abdominal que a deixaram em risco de vida.Presente a tribunal, o primeiro interrogatório judicial ditou que o arguido vai ficar sob vigilância eletrónica.