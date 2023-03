Dupla casa-se 60 anos após pais da noiva proibirem o matrimónio

Casal conheceu-se quando ambos trabalhavam como enfermeiros estagiários na ilha de Wight, em Inglaterra.

Len Allbrighton, de 79 anos, e Jeanette Steer, de 78 anos, casaram-se no dia 11 de fevereiro, 60 anos depois de terem sido impedidos de casar pelos pais da noiva.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, o casal conheceu-se quando ambos trabalhavam como enfermeiros estagiários na ilha de Wight, em Inglaterra. Na altura planearam casar-se e queriam ir viver para a Austrália. Jeanette tinha 18 anos e a idade legal para casar sem a permissão dos pais no Reino Unido era aos 21. Os pais não gostaram dos planos da filha e não autorizaram o casamento. Ao ver os planos serem barrados pelo pai da noiva, Len decidiu ir para a Austrália sozinho enquanto Jeanette permaneceu na ilha de Wight.

Nas décadas seguintes, ambos 'seguiram em frente', casaram e constituíram família. Mas o casamento de Len terminou em 2015 e o homem decidiu procurar a antiga amada, Jeanette. Viajou até Newport onde procurou a morada da mulher na biblioteca.

"Fiquei assustado por não saber qual seria a sua reação ou mesmo se a veria. Fui por acaso. Não era um lugar fácil de encontrar, mas encontrei", relembrou Len. "Só esperava que ela estivesse lá. Não esperava mais nada. Estou muito surpreendido com o resultado da minha viagem e muito feliz também!", acrescentou.

Ao chegar à morada, Len ficou do lado de fora da cerca do jardim de Janette a olhar para a casa quando uma mulher saiu para ver quem ele era. Jeanette, que ainda era casada com o seu primeiro marido, não reconheceu a cara barbuda mas ficou surpreendida quando Len revelou que era o homem por quem ela se tinha apaixonado quando eram adolescentes. "Quase morri quando percebi que era ele em frente ao meu jardim", disse a mulher, citada pelo Daily Mail. "Fiquei contente por ele me ter procurado, pensei muito nele na altura", acrescentou.

Contudo, nesse dia, ela mandou Len embora dizendo ao marido que era um estranho à procura de direções. Dois anos após o reencontro surpresa, o marido de Jeanette morreu de cancro. Após a morte, Jeanette e Len reuniram-se novamente, quando a mulher encontrou a morada da antiga paixão num postal de Natal que Len lhe tinha enviado no ano anterior.

A partir desse momento o romance floresceu novamente entre o casal e Len convidou Jeanette a viver com ele em Stevenage. No ano passado, ele fez novamente o pedido de casamento e desta vez não haviam obstáculos. A dupla casou a 11 de fevereiro numa pequena cerimónia que incluiu os filhos de ambos, netos e bisnetos.

"A vida de casada é fantástica, não podia ser melhor. É bom ter alguém que me trate com respeito. Eu gosto de fazer tudo com o Len", afirmou Jeanette.

"Apaixonámo-nos de novo. Lemos poemas um ao outro e trocámos anéis. Fiquei emocionado ao ler o meu. Fiquei espantado com o meu amor por ela", revelou Len.