Amanda Bynes internada em hospital psiquiátrico depois de ser apanhada nua em parque de estacionamento nos EUA

Atriz norte-americana era tutelada pela mãe até há cerca de um ano.

A atriz norte-americana Amanda Bynes foi internada num hospital psiquiátrico em Los Angeles, na Califórnia, EUA, no domingo, por andar a deambular nua pelo parque de estacionamento de S.Vermont Avenue e West 4th Street. A polícia foi chamada ao local por volta das 6h40.

De acordo com a rádio norte-americana ABC News, ao chegarem ao local os paramédicos dos bombeiros fizeram uma análise clínica da mulher e decidiram que era necessário ser analisada por uma equipa de psicólogos. Foi transportada para o hospital sob a condição de doente mental conhecida nos Estados Unidos como "5150 hold". Na Califórnia ao ser detida sob a condição de doente mental ou "5150 hold" tem de passar pelo menos 72 horas numa instituição de apoio à saúde mental. O tempo de internamento pode ser prolongado.

Desde 2013 até há cerca de um ano, a atriz era tutelada pela mãe, Lynn Bynes, depois de ter sido internada numa prisão psiquiátrica por iniciar um pequeno incêndio na entrada de uma casa em Thousand Oaks.

Amanda Bynes apresentou uma petição em fevereiro de 2022 para acabar com a tutela da mãe. Essa petição afirmava que desde 2020 que a atriz vivia numa "comunidade estruturada para mulheres" e era submetida a check-ins e "rastreios toxicológicos aleatórios" na comunidade de apartamentos em que vivia, segundo a ABC News.



A atriz ficou famosa por ser a personagem principal da série "The Amanda Show", do canal infanto-juvenil norte-americano Nicklodeon.