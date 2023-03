Executivo da Porsche pede divórcio à mulher por esta sofrer de demência

Há vários meses que Claudia não consegue mover-se sozinha e a lucidez tem diminuído.

O bilionário Wolfgang Porsche, executivo da Porsche, pediu o divórcio da mulher, Claudia, por ter sido diagnosticada com demência. Wolfgang, de 79 anos, afirma que a doença provocou mudanças na personalidade da mulher de 74 anos. Segundo o The Mirror, fontes próximas da família dizem que a doença tornou a vida em casal impossível.Wolfgang e Claudia estão juntos desde 2007 e casaram em 2019. O património da família Porsche foi estimado em 20 mil milhões de euros.Claudia tem quatro cuidadores a tempo inteiro. Há vários meses que a mulher não consegue mover-se sozinha e a lucidez tem diminuído com o tempo, diz a família.Vários meios de comunicação da Alemanha dizem que Wolfgang se tem vindo a aproximar-se da amiga Gabriela Prinzessin zu Leiningen, de 59 anos de idade.